У Москві “зламався” провайдер держструктур РФ – ГУР

Невідомі кіберволонтери “зламали” один з найуживаніших інтернет-провайдерів Москви. Його послугами користувалась низка держструктур РФ.
Про це повідомляє пресслужбу ГУР, передає НСН.
У Москві “зламався” провайдер держструктур РФ
“Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів на росії виник масштабний збій у роботі крупного інтернет-провайдера “Акадо-телеком”, – інформують у відомстві.
Зазначається, що вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур країни-терористистки, зокрема:
- адміністрацію путіна;
- ФСБ;
- ФСО;
- органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах;
- “Сбєрбанк”;
- інші об’єкти.
Так, 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки “Акадо”.
“У результаті виниклих проблем як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора”, – розповідають в ГУР, повідомивши, що точний масштаб збитків для росії уточнюється.
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