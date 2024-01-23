У Москві “зламався” провайдер держструктур РФ – ГУР

Невідомі кіберволонтери “зламали” один з найуживаніших інтернет-провайдерів Москви. Його послугами користувалась низка держструктур РФ.

Про це повідомляє пресслужбу ГУР, передає НСН.

У Москві “зламався” провайдер держструктур РФ

“Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів на росії виник масштабний збій у роботі крупного інтернет-провайдера “Акадо-телеком”, – інформують у відомстві.

Зазначається, що вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур країни-терористистки, зокрема:

адміністрацію путіна;

ФСБ;

ФСО;

органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах;

“Сбєрбанк”;

інші об’єкти.

Так, 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки “Акадо”.

“У результаті виниклих проблем як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора”, – розповідають в ГУР, повідомивши, що точний масштаб збитків для росії уточнюється.

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