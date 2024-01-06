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«В якийсь момент їх не залишиться»: дружини окупантів вийшли на пікети у Москві (фото, відео)

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«В якийсь момент їх не залишиться»: дружини окупантів вийшли на пікети

Дружини окупантів вийшли на пікети і мітинг у Москві. Вони влаштували акцію протесту просто біля Кремлівської стіни. А деякі пішли з плакатами до міноборони рф. Про це повідомляє кореспондент SOTA, передає НСН.

Зазначається, що загалом на акції зібралося близько 15 жінок у білих хустках. Вони поклали квіти до Могилі невідомого солдата, аби “вшанувати пам’ять” ліквідованих на війні в Україні окупантів.

«В якийсь момент їх не залишиться»: дружини окупантів вийшли на пікети у Москві (фото, відео)

«В якийсь момент їх не залишиться»: дружини окупантів вийшли на пікети у Москві (фото, відео)

«В якийсь момент їх не залишиться»: дружини окупантів вийшли на пікети у Москві (фото, відео)

 

«В якийсь момент їх не залишиться»: дружини окупантів вийшли на пікети у Москві (фото, відео)

Відомо, що раніше російська влада відмовила родичам мобілізованих у проведенні мітингів, пославшись на ковидні обмеження. Але вони вирішили все одно його провести.

В якийсь момент, мені здається, мобілізованих не залишиться (як, до речі, майже не залишилося регулярної армії – від ред.). Буде друга хвиля мобілізації, і сюди приходитимуть уже інші дружини в білих хустках, а ми їх підтримуватимемо в чорних, не дай Боже, — сказала член руху «Шлях додому» Пауліна

Крім цього, родичі мобілізованих провели поодинокі пікети у центрі Москви.

Так, одна із жінок прийшла з плакатом до будівлі Міноборони РФ на Знам’янці. Про затримання дружин мобілізованих не повідомляється.

Я стою біля Міністерства оборони Російської Федерації з одиночним пікетом, сподіваючись, що нас почують, почують дружин і матерів мобілізованих, почують наш біль, наші прохання повернути наших чоловіків, повернути наших хлопців додому. Вони втомилися, – сказала вона

Ще одна дружина принесла плакат, на якому написано, що влада росії перетворила її життя на пекло, коли 15 місяців тому влаштувала мобілізацію.

дружини мобілізованих

«В якийсь момент їх не залишиться»: дружини окупантів вийшли на пікети у Москві: відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на окуповані території Запорізької області приїхала дружина окупанта, аби разом з ним зустріти Новий рік. Але не застала благовірного живим. Тоді вона записала відео зі зверненням до інших дружин, а також до самих окупантів, і закликала тікати з України, поки не пізно. Також дружина окупанта зазначила, що місцевим мешканцям не потрібно, аби їх “визволяли”, люди на Запоріжжі не хотіли і не хочуть бути росією. В цьому вона переконалась.

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