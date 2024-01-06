«В якийсь момент їх не залишиться»: дружини окупантів вийшли на пікети у Москві (фото, відео)

Дружини окупантів вийшли на пікети і мітинг у Москві. Вони влаштували акцію протесту просто біля Кремлівської стіни. А деякі пішли з плакатами до міноборони рф. Про це повідомляє кореспондент SOTA, передає НСН.

Зазначається, що загалом на акції зібралося близько 15 жінок у білих хустках. Вони поклали квіти до Могилі невідомого солдата, аби “вшанувати пам’ять” ліквідованих на війні в Україні окупантів.

Відомо, що раніше російська влада відмовила родичам мобілізованих у проведенні мітингів, пославшись на ковидні обмеження. Але вони вирішили все одно його провести.

В якийсь момент, мені здається, мобілізованих не залишиться (як, до речі, майже не залишилося регулярної армії – від ред.). Буде друга хвиля мобілізації, і сюди приходитимуть уже інші дружини в білих хустках, а ми їх підтримуватимемо в чорних, не дай Боже, — сказала член руху «Шлях додому» Пауліна

Крім цього, родичі мобілізованих провели поодинокі пікети у центрі Москви.

Так, одна із жінок прийшла з плакатом до будівлі Міноборони РФ на Знам’янці. Про затримання дружин мобілізованих не повідомляється.

Я стою біля Міністерства оборони Російської Федерації з одиночним пікетом, сподіваючись, що нас почують, почують дружин і матерів мобілізованих, почують наш біль, наші прохання повернути наших чоловіків, повернути наших хлопців додому. Вони втомилися, – сказала вона

Ще одна дружина принесла плакат, на якому написано, що влада росії перетворила її життя на пекло, коли 15 місяців тому влаштувала мобілізацію.

«В якийсь момент їх не залишиться»: дружини окупантів вийшли на пікети у Москві: відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на окуповані території Запорізької області приїхала дружина окупанта, аби разом з ним зустріти Новий рік. Але не застала благовірного живим. Тоді вона записала відео зі зверненням до інших дружин, а також до самих окупантів, і закликала тікати з України, поки не пізно. Також дружина окупанта зазначила, що місцевим мешканцям не потрібно, аби їх “визволяли”, люди на Запоріжжі не хотіли і не хочуть бути росією. В цьому вона переконалась.

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