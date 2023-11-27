В ЄС планують заборонити їздити на авто вночі: в чому причина

В Європі планують заборонити їздити на авто вночі. Нові правила спрямовані на підвищення безпеку дорожнього руху, зокрема, зменшення кількість смертей, каліцтва та матеріальних збитків. Про це пише 24 канал, передає НСН.

В ЄС планують заборонити їздити на авто вночі

Обмеження стосуватиметься не всіх, а новачків. Для новоспечених водіїв діятиме заборона їздити вночі, тобто з 0:00 до 6:00. Це рішення, серед іншого, спрямоване на зменшення кількості осіб, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

Щоправда, для цієї категорії кермувальників є ще й інше застереження. Для водіїв з невеликим досвідом заборонено буде їздити на автомобілі, маса якого перевищує 1,8 тонни. Таким чином, ганяти на позашляховиках за новими доповненнями в ПДР водію-початківцю деякий час не доведеться.

Нові норми поширюватимуться на всі країни Європейського Союзу поступово. Очікується, що наступного року буде прийнято рішення про їх впровадження та стандартизацію в усій спільноті. Однак є країни, які вже ось-ось запровадять нові правила. І вони для новачків будуть суттєво відрізнятися.

Скажімо, у Німеччині з 1 січня всі, хто отримає у 2024 році водійські права категорії B+, не зможуть їздити вночі, керувати позашляховиками або перевищувати швидкість 110 км/год.

Як пригадуєте, нині на деяких федеральних трасах Німеччини вже діє заборона на нічний проїзд вантажівок.Тепер ЄС переглядає правила щодо молодих водіїв і невдовзі повсюдно заборонить початківцям їздити вночі. Це зменшить аварійність і смертність.

За статистикою, щороку на дорогах Євросоюзу трагічно гине до 20 000 людей. Автори проєкту вважають, що завдяки нововведенням у 2050 році кількість смертей скоротиться до нуля.

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