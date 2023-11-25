В Україні хочуть заборонити «співпрацю» лікарів з виробниками медпрепаратів

Уряд хоче заборонити «співпрацю» лікарів з виробниками медпрепаратів. Кабмін підтримав законопроєкт, який надалі має розглянути Верховна Рада.

Про це НСН інформує з посиланням на сайт МОЗ.

Зазначається, що виробники, дистриб’ютори лікарських засобів та представники фармацевтичних компаній продовжують налагоджувати зв’язки з медичними та фармацевтичними працівниками для просування своєї продукції.

Такі зв’язки можуть підкріплюватись роздачею сувенірної та брендованої продукції, подарунками, преміями від представників фармацевтичної промисловості, пояснили у відомстві.

Тепер уряд хоче заборонити прояви такої «співпраці». Зокрема, передбачено перелік чітких дій для недопущення призначення ліків під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів.

Наприклад, лікарі, фармацевти та спеціалісти з реабілітації не матимуть права безпосередньо чи через інших осіб вимагати, просити та одержувати ані кошти, ані іншу вигоду за призначення лікарських засобів конкретного виробника.

Також буде заборонено використовувати для призначення ліків бланки фармкомпаній, які містять рекламну інформацію.

Окрім того, фармацевти при відпуску лікарських засобів на прохання покупця будуть зобов’язані надати правдиву інформацію про наявні аналоги. Провізор не матиме права приховати інформацію про аналогічні ліки з нижчою ціною, керуючись власною вигодою.

Заборона поширюватиметься і на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Законопроєкт розроблено на виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Після підтримки уряду його має розглянути Верховна Рада.

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