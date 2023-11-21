Дефіцит ліків в аптеках – у МОЗ спростували російський фейк

У МОЗ спростували російський фейк про дефіцит ліків в аптеках – це частина ворожої ІПСО.

Про це йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я, оприлюдненій на сайті відомства, передає НСН.

За інформацією МОЗ, українцям на електронні скриньки масово розсилають фейкові листи нібито від Міністерства охорони здоровʼя про дефіцит ліків в аптеках, а також закликають використовувати народні методи.

У листах нібито від міністерва йдеться про те, що дефіцит ліків виник на тлі відмови України від лікарських засобів, вироблених на території рф чи Білорусі, а також через ускладнену логістику. Відомство спростувало цю інформацію.

«Українці мають доступ до оригінальних та якісних генеричних лікарських засобів. Усі необхідні препарати наявні як в аптечних мережах, так і в медичних закладах», кажуть у пресслужбі.

Окрім того, в медичних закладах сформований запас ліків, необхідний для якісного та безоплатного лікування пацієнтів.

За даними міністерства, у фейкових листах також радять використовувати «народні засоби» як заміну препаратів з доказовою ефективністю. МОЗ наголосило: вони не замінять повноцінне лікування та недостатньо вивчені з безпекового погляду.

Відомство нагадало, що це вже не перша спроба росіян ширити дезінформацію. Зокрема, раніше вони запускали ІПСО щодо спалахів холери та карантину і блокпостів по всій країні на тлі «поширення» гепатиту А. Пресслужба закликала довіряти лише інформації на офіційних сторінках та сайті МОЗ.

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