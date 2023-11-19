«Залужний віддав наказ створити лінію оборони між Миколаєвом та Одесою» – черговий фейк від росіян

Російські Telegram-канали запустили черговий фейк нібито «Залужний віддав наказ створити лінію оборони між Миколаєвом та Одесою».

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає НСН.

Російські Telegram-канали почали ширити черговий фейк про війну – пропагандисти заявили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито віддав наказ «готуватися до оборони між Миколаєвом і Одесою».

«Таку інформацію не публікував Генштаб ЗСУ, та й не міг, адже подібні теми – секретні. При цьому канал не наводить жодного джерела інформації, що вказує на те, що «новина» – вигадана», наголосили журналісти проєкту «Без брехні».

Як пояснюють журналісти, у цьому фейку пропагандисти намагаються деморалізувати українців брехнею не лише про «майбутній наступ РФ, який може призвести до втрат українських територій», а й про «розбрат між Залужним і Зеленським».

Раніше ми писали, що російська пропаганда поширює новий фейк про нібито розкол між Зеленським і Залужним.

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