Маск називав Зеленського м’ясником і згадав про Залужного

Маск називав Зеленського м’ясником, а також згадав про Залужного. Про це мільярдер заявив в аудіорумі в мережі Х.

У своїй скандальній заяві Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нереалістично оцінює події війни та “давно живе у своїй реальності мʼясника”.

Цю заяву бізнесмен зробив в одній з “кімнат” соцмережі X. Її запис поширюють користувачі Мережі, передає НСН.

“Я думаю, що Залужний – справді той, хто цінує життя своїх людей і тверезо дивиться на те, що відбувається. Зеленський довго живе у реальності м’ясника, і ця реальність не відповідає дійсності”, сказав Маск.

Зауважимо, що загальний контекст розмови, учасником якої був бізнесмен, невідомий. Хоча очевидно, що йдеться про втрати на війні та стратегію її ведення.

Маск не раз викликав обурення своїми поглядами на війну, розв’язану рф проти України.

Нагадаємо, раніше цього ж місяця Маск порадив Зеленському відмовитися від контрнаступу і погодитися на мирні переговори із президентом рф путіним.

А в жовтні мільярдер закликав до “припинення вогню” і назвав війну в Україні “безнадійною ситуацією”.

Маск називав Зеленського м’ясником. Аудіозапис

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