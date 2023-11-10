Розкол між Зеленським і Залужним російська пропаганда поширює новий фейк (фото)

Російська пропаганда розкручує новий фейк про розкол між Зеленським і Залужним. Ворожі ресурси поширюють фото «агітаційних листівок».

Українців попереджають про новий фейк російської пропаганди, який націлений на розкол військового та політичного керівництва країни.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють фото «агітаційних листівок» із зображенням Президента В. Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ В. Залужного, які нібито почали отримувати жителі українських міст у своїх поштових скриньках, йдеться в повідомленні.

В «агітках» українців закликають зробити «правильний вибір».

Центр протидії дезінформації попереджає: ці «листівки» – фейк російської пропаганди.

Який вона створила та розповсюджує в рамках своєї ІПсО про нібито розкол між Президентом України В. Зеленським та вищим військовим керівництвом. Відповідно, ніяких листівок з подібним змістом на території України не розповсюджується, додали там.

Раніше ми писали, що росіяни поширюють фейкове відео з Залужним. Як розпізнати підробку.

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