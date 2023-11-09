Підліток з Маріуполя, якому видали повістку у РФ, звернувся до Зеленського з проханням допомогти йому повернутися в Україну. Відповідне відео, оприлюднене адвокаткою хлопця Катериною Бобровською, передає НСН з посиланням на видання «Грати». Ситуація потребує розголосу.

«Я, Богдан Єрмохін, перебуваю на території росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутися додому», — сказав юнак

Нагадаємо, російська влада перешкоджає українському підлітку, який наприкінці листопада стане повнолітнім, повернутись в Україну.

Підліток з Маріуполя, якому видали повістку у РФ – що відомо про його історію

17-річному українцю Богдану Єрмохіну, якого у 2022 році російські військові вивезли з оточеного Маріуполя разом із 30 іншими дітьми та помістили у російську родину під опіку, видали повістку в армію. Богдан отримав повістку до військового комісаріату Московського регіону на 19 грудня 2023 року через місяць після того, як він досягне повноліття. Про це повідомила «Ґратам» адвокатка Катерина Бобровська, яка представляє інтереси Богдана Єрмохіна та його сестри Валерії в Україні.

«В мене більше немає сумнівів у планах Росії. Коли Богдану виповниться 18 років через три тижні, він вже буде повнолітнім, і найімовірніше його відправлять служити в російську армію», — вважає адвокатка Бобровська.

За інформацією адвокатки, у жовтні цього року вона направила до обмудсменки РФ Тетяни Москалькової та уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової звернення разом із документами про опіку від сестри Богдана — Валерії, яка є законною опікункою брата. Вона вимагає повернути хлопця в Україну. Після того, 24 жовтня, Москалькова викликала до себе Богдана. На зустрічі він був разом зі своєю російською опікункою Іриною Рудницькою. Москалькова запитала у Богдана, чи той бажає повернутися до сестри в Україну. Він відповів ствердно.

Попри це, російська влада не відпускає Богдана в Україну. На звернення сестри не відповіли, як і на звернення українського омбудсмена Дмитра Лубінця. Крім того, у Богдана є внутрішній український паспорт та закордонний паспорт громадянина України.

Зі слів адвокатки, у розмові з сестрою Богдан повідомляв, що на нього тиснуть та залякують у звʼязку з рішенням повернутись в Україну. 28 серпня цього року його викликали до дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. На зустрічі під примусом та під диктовку він написав заяву про те, що він бажає залишитись в Росії, але додав, що до досягнення повноліття. Про цю зустріч він повідомив адвокатці телефоном, сказав, за словами Бобровської, що його лякали направленням до психіатричної лікарні.

За даними адвокатки, з 2022 року Єрмохін зробив декілька спроб повернутись в Україну самостійно, але всі вони були безуспішними.

Про одну з таких спроб стало відомо у квітні цього року. Марія Львова-Бєлова під час пресконференції у Москві для іноземних ЗМІ, акредитованих МЗС РФ, заявила, що юнак спробував виїхати з Росії через Білорусь, але на кордоні з Білоруссю його затримали російські силовики. Дитяча омбудсменка заявила, що Богдана обманом хотіли вивезти українські куратори. Нібито вони погрожували його сестрі, а його самого змушували записати та надіслати відео про те, що він хоче повернутися до України.

17-літнього підлітка та ще 30 дітей вивезли з Маріуполя у травні 2022 року російські військові. Спочатку вони опинились в окупованому Донецьку, пізніше їх відправили до реабілітаційного центру «Поляни» під Москвою — філіал Дитячого медцентру Управління справами президента РФ.

Марія Львова-Бєлова заявляла, що діти, яких російські військові вивезли з Маріуполя — «безпритульні». Але з 8 років, після смерті його батьків, Єрмохін знаходився під опікою. На момент вторгнення його законним представником був директор маріупольського коледжу, де навчався підліток. Попри те, що в Україні в нього був офіційний опікун, російська влада помістила його до прийомної родини Рудницьких у 2022 році. В родині ще 13 дітей.

У березні 2023 року у рамках розслідування незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованих територій до Росії. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової разом із російським президентом Володимиром Путіним.

Ще новини України: Що робити українцям, які отримали російську повістку на окупованих територіях – пояснення ЦНС