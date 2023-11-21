На Київщині виявили Гепатит А у коледжі – 84 контактні особи на карантині

На Київщині виявили Гепатит А. Випадок захворювання виявили у Броварах. Про це під час оперативної наради повідомила директорка Броварської районної філії ДУ “Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” Олена Левченко, інформує Трибуна – Бровари, передає НСН.

Пацієнткою інфекційного відділення стала співробітниця Київського обласного спортивного коледжу (Броварське вище училище фізичної культури.). Левченко зауважила, що, ймовірно, зараження відбулось контактно-побутовим шляхом, оскільки можливість зараження через харчові продукти і воду виключили.

У коледжі тривають протиепідемічні заходи, наразі навчальний заклад на карантині.

Також стало відомо, що у групу ризику увійшли 84 особи, які перебували в контакті із хворою. Олена Левченко доповіла, що згідно рекомендацій МОЗ, діти перебуватимуть під медичним наглядом протягом 35 днів від моменту виявлення випадку захворювання, а також будуть проведені відповідні лабораторні біохімічні аналізи.

Також директорка центру повідомила, що, на жаль, вакцини від вірусного гепатиту А наразі в Україні немає (окрім Вінницької області).

Своєю чергою начальниця відділу охорони здоров’я Ніна Хорошаєва додала, що наразі формується виїзна бригада медиків, до складу якої увійде медична сестра, яка візьме зразки крові в контактних осіб. За результатами аналізів крові на печінкові проби, медики зможуть зробити подальші висновки і планувати протиепідемічні заходи.

Проте, за словами Хорошаєвої, для проведення таких заходів потрібно отримати згоду батьків чи тренера. Як тільки всі формальності погодять, у коледжі проведуть необхідні дослідження.

Також стало відомо, що четверо дітей із контактної групи ризику наразі перебувають у лікарні, але із діагнозами ковід і ГРВІ – поки підозри на гепатит А у них немає. Втім, інкубаційний період захворіння становить 35 діб – то ж впродовж усього часу медики спостерігатимуть за студентами.

Нагадаємо, спалах гепатиту А у Вінницькій області зафіксували 24 жовтня. Тоді там зареєстрували 20 хворих. Згодом їхня кількість зросла до майже 300, тож у МОЗ визначили спалах хвороби як надзвичайну ситуацію на рівні області та посилили там протиепідемічні заходи. 8 листопада в МОЗ повідомили, що спалах гепатиту А на Вінниччині вдалося локалізувати.

На Київщині виявили Гепатит А: відео

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