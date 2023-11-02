Спалах гепатиту А зареєстрований тільки у Вінницькій області, поодинокі випадки цього захворювання є в інших регіонах, але вони не мають епідеміологічного зв’язку зі спалахом на Вінниччині. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає НСН.

МОЗ спростовують фейк про запровадження карантину через гепатит А

“Багато інформації та запитань довкола неправдивої інформації про спалахи гепатиту А по країні. Інтернет-мережею шириться фейк щодо спалахів гепатиту А в областях та впровадження через це карантину. Зокрема, інформація щодо спалаху гепатиту А на Івано-Франківщині, яка також є завідомо неправдивою. На території Івано-Франківської області немає спалаху гепатиту А. Усі випадки, зареєстровані в регіоні – поодинокі та не мають спільного епідеміологічного зв’язку”, – написав Кузін.

Головний держсанлікар поінформував, що з 16 жовтня на Вінниччині по допомогу через гепатит А звернулися 262 людини. Наразі у лікарнях залишається 111 пацієнтів, 87 – виписали. В області вакцинують медиків та пропонують щеплення для кола контактних осіб: рідних чи близьких, які ділять спільний побут із захворілими.

Як зазначив Кузін, наразі джерело спалаху гепатиту А на Вінниччині не встановлено.

Враховуючи довгий інкубаційний період гепатиту А (45 діб), інфікована людина, яка могла бути джерелом розповсюдження інфекції, могла вже одужати. Проби води (централізованого, індивідуального водопостачання та стічних вод) та перевірки ринків і підприємств, які виробляють продукти харчування, та їхніх працівників вказують на відсутність постійного джерела вірусу, яке могло призвести до спалаху”, – зазначив Кузін.

Він наголосив, що випадки гепатиту А постійно реєструються на території України.

Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано помиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий.

Єдиним способом профілактики захворювання залишається вакцинація та дотримання простих правил:

мити руки, обробляти їх так само ретельно, як під час пандемії COVID-19;

не купувати продукцію на стихійних ринках. Якщо це харчі без індивідуального пакування, овочі чи фрукти – обов’язково мити їх та бажано “обдавати” окропом перед вживанням;

будь-яку не бутильовану воду слід обов’язково кип’ятити перш ніж пити;

не вживати молочні продукти, куплені на ринках, без попередньої термічної обробки;

купувати продукти швидкого харчування лише у відведених для цього місцях, перед вживанням “вуличної їжі” – мити руки та обробляти їх дезінфектантом.

Найпоширеніші симптоми ВГА – слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця. Якщо помітили такі симптоми в себе чи близьких – негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря.

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