У Білорусі раптово оголосили про перевірку бойової готовності: все що відомо

11 березня, на території Республіки Білорусь раптово оголосили про перевірку бойової готовності. На території країни заплановано пересування військової техніки. Про початок заходів офіційно повідомило міністерство оборони РБ. Пише OBOZ.UA, передає НСН.

У Білорусі раптово оголосили про перевірку бойової готовності

“Особистий склад має висунутись у призначені райони, провести низку навчань і тренувань, зокрема з бойовою стрільбою”, – заявила пресслужба. “Під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості”, – попередило МО Білорусі.

Telegram-канал “Беларускі Гаюн” вважає, що до перевірки бойової готовності можуть бути залучені такі підрозділи сухопутних військ і сил спеціальних операцій РБ:

від 6-ї ОМБр – 78-й механізований та 52-й танковий батальйони;

від 11-ї ОМБр – 40-й механізований та 7-й танковий батальйони;

від 19-ї ОМБр – 1-й механізований та 4-й танковий батальйони;

від 120-ї ОМБр – 339-й механізований та танковий батальйони;

від 38-ї ДШБр – один із десантно-штурмових батальйонів.

“Наведений вище перелік підрозділів не є вичерпним. Залежно від масштабів перевірки також можуть бути задіяні авіація, підрозділи ракетних військ та артилерії, РЕБ, зв’язки, тилове забезпечення й інші”, – зазначили журналісти.

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