Російська пропагандистка Маргарита Симоньян оголосила, коли лідер РФ Володимир Путін піде “на припинення вогню” з Україною. Про це пише Уніан, передає НСН.

Симоньян оголосила, коли путін піде “на припинення” вогню

Журналістка перерахувала основні тези кремля про те, що Росія сама вирішить, коли і за яких умов йти на мир. На незалежність планів Путіна не вплине навіть тайський гей-трансгендер, заявила Симоньян на росТБ.

У цьому контексту вона прокоментувала, чи може Росія змінити “військовий” курс, в разі переобрання президента США у 2024 році.

“Ну яка дурість! Путін не зацікавлений у поступках не тому, що прийде Трамп, або Вася Пупкін, або Роман Бабаян стане президентом США… Це взагалі не має нічого спільного з цим! Путін не піде ні на які поступки взагалі!”, – розійшлася Симоньян.

Вона уточнила, що диктатор буде готовий до “припинення вогню” тільки тоді, коли Росія забезпечить безпеку кордонів, а де закінчуються ці кордони Росія вирішить сама.

“Крапка! А хто в цей момент буде в Білому домі, навіть якщо це буде одноногий тайський гей-трансгендер, нам абсолютно все одно”, – вказала пропагандистка.

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