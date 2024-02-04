Стало відомо, скільки бойовиків ПВК Вагнер залишається в Білорусі – британська розвідка

На початок лютого 2024 року в Білорусі залишаються до тисячі найманих бійців з російської приватної військової компанії “Вагнер”. Вони беруть участь у тренуванні військовослужбовців та спецпризначенців Білорусі. Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії, передає НСН.

Стало відомо, скільки бойовиків ПВК Вагнер залишається в Білорусі

У червні 2023 року “вагнерівці” з’явилися на території Білорусі, і за даними британської розвідки, тоді їхня чисельність становила приблизно 8 тисяч осіб. На сьогоднішній момент кількість наїмних бійців в Білорусі значно зменшилася.

“Цілком ймовірно, що в Білорусі залишилося менше 1000 російських найманців “Вагнера”, – зазначено у звіті.

За оцінками британської розвідки, нині “вагнерівці” продовжують навчати білоруських військових та силовиків. І у Британії вважають малоймовірним, що Лукашенко використовуватиме їх для інших завдань, зокрема, пов’язаних зі внутрішньою чи прикордонною безпекою.

Водночас у британській розвідці констатують, що присутність бойовиків ПВК “Вагнер” у Білорусі грає на руку росії, яка веде війну проти України.

“Тривала присутність вагнерівців у Білорусі майже напевно приносить користь і військовим зусиллям росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж свого північного кордону з Білоруссю для захисту від потенційних майбутніх вторгнень”, – зазначено у звіті.

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