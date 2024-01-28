У РФ почастішали підпали військкоматів: про що це свідчить – розвідка Британії

У росії фіксують збільшення кількості нападів на військкомати та подібні установи. На думку британської розвідки, це свідчить про недовіру громадян до обіцянки президента РФ володимира путіна не проводити мобілізацію. Передає НСН.

У РФ почастішали підпали військкоматів

Як повідомляє міністерства оборони Великої Британії у своєму звіті, станом на 22 січня влада РФ заявила про 220 таких нападів. Водночас “Медіазона” наводить інші цифри – 113 нападів із 26 липня 2023-го.

За словами британців, загалом ця тенденція демонструє подвоєння кількості підпалів за останні півроку. Директор служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін звинувачує цьому західних чиновників. Однак збільшення нападів, ймовірно, викликано посиленням почуття незадоволення війною серед російського населення, особливо тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації. Частину виконавців цих атак звинуватили в тероризмі й зраді.

“Нова мобілізація буде суперечити обіцянці путіна від 14 грудня 2023 року про те, що нової хвилі не буде, – атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок”, – підсумували у міноборони Британії.

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