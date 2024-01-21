Росіяни наступають активніше, тому що замерз ґрунт – розвідка Британії

Росіяни наступають активніше, тому що замерз ґрунт. Так пояснює збільшення кількості ворожих штурмів розвідка Британії, передає НСН.

Російські окупанти активізували наступальні дії по всій лінії фронту в Україні, однак це призвело до підвищення їхніх втрат, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Додаткові дані українського Генерального штабу, що порівнюють період 14-18 січня 2024 року з попереднім п’ятиденним періодом, підтверджують зростання кількості російських нападів. За ці п’ятиденки кількість бойових втрат Росії збільшилася на 88 відсотків, а кількість втрат російських танків збільшилася на 95 відсотків. Кількість російських жертв за той самий період також зросла на 15 відсотків, – вказується в повідомленні в соцмережі X

Зазначається, що ці дані свідчать про стабільне зростання російської наступальної активності в Україні. Ключовим фактором, вважають аналітики, є замерзання ґрунту, що дає змогу краще пересуватися бронетехніці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росіяни окупували Крохмальне на Харківщині та його околиці. Це офіційно підтвердили Сухопутні сили