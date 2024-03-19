Сотні акцій протесту: польські фермери заблокують сотні доріг 20 березня

20 березня, у середу, польські фермери проведуть сотні акцій протесту та заблокують сотні доріг в більш ніж 500 населених пунктах Польщі. Усіх просять по можливості уникати використання особистого транспорту та пересісти на громадський.

Про це повідомляє RMF24, передає НСН.

Зазначається, що серед іншого буде заблоковано близько десяти найважливіших автошляхів, які ведуть до Варшави. “У середу на нас чекає Армагеддон”, – описує польське видання плани фермерів, публікуючи карту майбутніх протестів:

“Фермери мають намір протестувати на автомагістралях, національних дорогах, а також у центрах міст”, – повідомляє видання.

Загалом повідомляється про більш ніж 580 акцій протесту, в яких візьмуть участь майже 70 тис. фермерів.

За даними місцевої влади, блокування доріг розпочнеться з самого ранку. Наприклад, у Варшаві та околицях фермери вийдуть на протести з 6 ранку за місцевим часом, а у Сілезькому воєводстві і зовсім з 5 ранку. Страйкувати там збираються до кінця робочого дня.

Втім, у низці міст страйк буде менш тривалим. Так, у Гданську початок акції заплановано на 10 ранку, а закінчення – на 16:00, а у Лодзинському воєводстві рух буде перекрито з 10 ранку до сьомої години вечора.

Але польські фермери протестують не лише у межах своєї країни. Перекритим залишається рух вантажівок на кордоні з Україною, також блокада триває на кордоні Німеччини.

Гасла польських селян незмінні. Головною темою є екологічні правила Євросоюзу, які Польща хоче або суттєво пом’якшити, або скасувати. Такі самі умови висувають аграрії і з інших країн ЄС.

Однак поляки пішли далі і також домагаються грошової допомоги від влади ЄС. Третя вимога протестувальників – заборона імпорту агропродукції з країн, які не входять до ЄС. Саме в цьому ключі поляки активно згадують Україну. При цьому фермери взагалі не говорять про імпорт російського зерна, яке все ще активно завозять як у Польщу (на відміну від українського товару), так і в інші країни ЄС.

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