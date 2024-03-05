Сайт Міноборони росії лежить вже добу після спецоперації ГУР – деталі

Сайт Міноборони росії не може впоратися з наслідками кібератаки ГУР. Сервіси не працюють вже добу. Про це у Телеграм-каналі повідомило головне управління розвідки Міноборони України, передає НСН.

Сайт Міноборони росії лежить вже добу після спецоперації ГУР

“Міністерство оборони держави-агресора росії не може впоратись із наслідками кібератаки ГУР МО України. Станом на 5 березня 2024 року офіційний сайт силового відомства ворога досі “лежить”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, заблокованими залишаються IP-телефонія, домени Міноборони РФ, а також сервери, які забезпечували електронний документообіг структури.

“Це значні обсяги даних. Мова як про персональні дані керівництва Міноборони РФ, так і про цінну інформацію в контексті програмного забезпечення, що дозволить продовжувати подібні операції. Звичайно, мова не йде про повне знищення їхньої цифрової інфраструктури, але це вагомі здобутки. Це важлива база даних, яка дозволить продовжувати такі дії в більших масштабах”, – розповів Юсов.

Раніше ми писали: Міноборони розробляє мобільний додаток Армія+ для військових: все що відомо