Міноборони розробляє мобільний додаток Армія+ для військових: все що відомо

Група IT-фахівців в Міністерстві оборони України розробляє мобільний додаток Армія+, який буде містити доступ до документів та сервісів для військових. Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає НСН.

Міноборони розробляє мобільний додаток Армія+ для військових

“Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу – заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення – оцифрувати максимально все”, – зазначив міністр оборони України Рустєм Умєров.

Окрім цього ,в Міноборони зазначили, що у застосунку Армія+ будуть: електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем, комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби, форми зворотного зв’язку – для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних, а також навчальні онлайн курси для саморозвитку.

“Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення – боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям”, – наголосила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Запуск застосунку очікується влітку.

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