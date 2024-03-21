Російські добровольці відкрили другий фронт: чим це допомагає Україні

Російські добровольці відкрили другий фронт у війні проти РФ. Це дозволило послабити тиск військової машини окупантів в Україні й стабілізувати фронт.

На прес-конференції командир Російського добровольчого корпусу Денис Whiterex Нікітін заявив, що обмежена військова операція, яка зараз проходить на території РФ, є “безпрецедентною подією”. Передає НСН.

“По суті, що ми можемо зараз констатувати, це визнає наш ворог, – ми змогли, напевно, без перебільшення сказати, відкрити другий фронт. Перенести повноцінно воєнні дії на територію ворога. Тепер театр воєнних дій — це не лише територія України, а й територія РФ”, — зазначив він.

Як пояснює командир РДК, шляхом розширення й продовження лінії боєзіткнення вдалося послабити тиск воєнної машини Кремля на інших ділянках фронту. За його словами, зараз можна вважати, що державний кордон між Україною та РФ став “повноцінним продовженням лінії фронту”.

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