Росія, США та Китай збільшили активність на ядерних полігонах – CNN

Журналісти, проаналізувавши супутникові знімки ядерних полігонів Росії, США та Китаю, дійшли висновку, що за останні роки вони значно розширилися. Про це повідомляє Дзеркало тижня, передає НСН.

Росія, США та Китай збільшили активність на ядерних полігонах

Аналітики сподіваються, що будь-який великий підземний вибух у рамках можливих ядерних випробувань зможе помітити Міжнародна система моніторингу (IMS) — мережа з 337 об’єктів, які стежать за планетою щодо ознак ядерних вибухів.

Росія, США та Китай збільшили активність на своїх ядерних полігонах, показують супутникові знімки, отримані CNN, тоді як напруженість у відносинах між трьома провідними ядерними державами досягла максимуму за останні десятиліття.

Мова про китайський полігон, який знаходиться у західному регіоні Сіньцзян, російський – на архіпелазі в Північному льодовитому океані та американський – у пустелі Невада.

Супутникові знімки, зроблені за останні три – п’ять років, показують нові тунелі під горами, нові дороги і сховища, і зростаючу кількість транспортних засобів, що в’їжджають і виїжджають з цих об’єктів.

“Росія, Китай та США витратили багато часу, зусиль та грошей не лише на модернізацію своїх ядерних арсеналів, а й на підготовку до можливого проведення випробувань”, — коментує полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон.

Минулого місяця генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив із новим закликом до великих держав ратифікувати міжнародний договір про заборону ядерних випробувань у військових і мирних цілях.

“У всьому світі накопичено близько 13 тисяч одиниць ядерної зброї, країни працюють над підвищенням її точності, досяжності та руйнівної сили. Це рецепт знищення”, — сказав Гутерріш.

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