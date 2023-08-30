Китай позначив на мапі територію Росії своєю: як відреагували у РФ

Китай позначив на мапі територію Росії своєю. Ця новина фактично пройшла непомітною для більшості, але вона важлива. І не тільки діями Китаю, але й реакцією Російської Федерації.

Отже, у Китаї офіційно випустили нові географічні карти. Частина території Росії позначена на них як територія КНР. Про це свідчить інформація на китайському державному сайті “Картографічний сервіс стандартних мап”, передає НСН.

Як територію Китаю там позначено Великий Уссурійський острів на Амурі поблизу Хабаровська напроти гирла річки Уссурі. Його площа становить близько 340 квадратних кілометрів.

Суперечка про належність острова почалася між Росією та Китаєм ще у 1800-х роках, а у 1920-1930-ті роки острів був “взятий під охорону” радянськими військами.

Після розпаду Радянського Союзу 1991 року острів залишився під юрисдикцією Росії. Китай оскаржував статус острова з 1964 року.

У 2008 році Москва та Пекін уклали договір, згідно з яким острів був розділений між двома країнами – тоді експерти називали це знаком, що Москва сподівається на довгострокові та стабільні відносини з Китаєм. Адже вона пішла на поступки КНР. Після цього 15 років жодних офіційних домовленостей щодо належності острова між Росією та Китаєм не було.

І от тепер Китай вирішив, що половини острову йому мало, і він вважає своїм його повністю.

На новій офіційній мапі Китай позначає весь острів як східну точку китайської території. У пояснювальній записці наголошується, що “мапа складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу”.

Офіційний комплект мап використовуватиметься в медіаматеріалах, включно з новинами, книгами та рекламними матеріалами. Мапи також можуть використовуватися як базова довідкова інформація.

Крім Великого Уссурійського острова, Китай позначив своєю територією індійський штат Аруначал-Прадеш і прикордонний район Аксайчин. Індійське МЗС вже висловило протест Пекіну, Москва на нові мапи поки що не відреагувала.

А як же відреагували у Росії?

Китай позначив на мапі територію Росії своєю: як відреагували у РФ

А у Росії практично мовчки «проковтнули» таку поведінку старшого брата.

Йдеться про вже поділений раніше навпіл Великий Уссурійський острів. Тоді Росія погодилася з претензіями Китаю і щедро відсипала братському сусіду половину того, що належить їй. Тепер сусід, подумавши, припустив, що поділили несправедливо, а справедливо буде, щоб узагалі він відійшов до нього. У Росії це помітили, але через особливі відносини сенатор Карасін із профільного комітету закликав не поспішати і не робити скоростиглих висновків. Червоних ліній ніхто не провів, Медведєву не налили і не випустили його у Телеграм загрожувати ядерним випіканням. І взагалі – ну чого ви серйозних людей через дрібниці турбуєте? Вони розберуться. А не розберуться – так у нас ще землі огого, – іронічно коментує реакцію РФ опозиційний блогер Анатолій Несміян

Він також показав статтю, у якій голова міжнародного комітету Ради Федерації Григорій Карасін заявив, що не треба поспішати і робити скоростиглих висновків щодо включення до карт Китаю російської території.

«Наші відносини з Китайською Народною Республікою (КНР) дружні, активні, дозволяють нам з’ясувати, чому це так вийшло, які причини цього, яке наукове підґрунтя, найголовніше, яка правомірність такого зображення безпосередньо з керівництвом відповідних наукових картографічних та політичних установ Китаю. Я переконаний, що це вже робиться», – сказав сенатор країни-агресорки

За його словами, офіційні заяви з цього приводу відсутні з обох сторін, оскільки потрібен певний час, щоб розібратися в цьому питанні.

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