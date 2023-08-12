Вогонь на окупованому острові Джарилгач знищив всю заповідну зону – директорка національного парку

На окупованому острові Джарилгач вогнем знищена вся заповідна зона природного парку на території понад 1500 гектарів.

Про це заявила директорка національного природного парку «Джарилгацький» Ірина Сабашенко, пише «Суспільне», передає НСН.

Вона розповіла, що пожежі спалахнули в зоні, де сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних тварин, які є на Джарилгачі, а також концентрується найбільша кількість копитних.

За словами Сабашенко, деякі рослини на острові занесені до Червоної книги України, зокрема це меч-трава болотна, ковила дніпровська, ковила волосиста, золотобородник цикадовий.

«Збитки підраховуємо, але вже на мільярди гривень. Пожежа ще триває, тому точних даних не маємо», зазначила директорка.

На відновлення степової, лугової, солончакових ділянок потрібно в середньому від 4-5 до 8-12 років, а на відновлення тамариксових заростей — від 15-30 років, розповіла Сабашенко.

Жителька одного з населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини розповіла «Суспільному», що пожежу на острові було видно з узбережжя Джарилгацької затоки за 10 кілометрів від нього.

Нагадаємо, 5 серпня екологи вперше повідомили, що у Джарилгацькому національному природному парку на Херсонщині палає ділянка, де зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова.

Окупація острова Джарилгач

З перших днів повномасштабного вторгнення острів перебуває в окупації. Забезпечити його збереження адміністрація національного парку не може, розповіли екологи.

На сайті парку, який не оновлюється з лютого 2022 року, зазначається, що на острові представлений 21 вид рослин, які занесені до Червоної книги України.

Фауна парку налічує 352 види комах, 57 — риб, 250 — птахів та 30 видів ссавців.

У червні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що окупанти облаштували на Джарилгачі полігон і проводять там підготовку мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів.

Перед цим у травні в Генштабі розповіли, що росіяни з’єднали острів із тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

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