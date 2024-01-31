Росія глушить європейські GPS – командувач армії Естонії

Ймовірніше всього, РФ причетна до збільшення випадків перешкоджання супутниковим сигналам, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь у країнах Східної Європи. Таку заяву зробив Мартін Херем, командувач Збройних сил Естонії. Повідомляє Bloomberg, передає НСН.

Росія глушить європейські GPS

Херем вважає, що Кремль відповідальний за порушення сигналів глобальної системи позиціонування, коли з минулого року в Балтійському регіоні почастішали перешкоди супутниковим навігаційним системам.Особливо інтенсивні випадки були зафіксовані цього місяця в області, яка тягнеться від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

“Хтось спричиняє це, і ми думаємо, що це росія”, — сказав Херем.

Він додав, що Москва ймовірно робить це тлі ризиків майбутнього потенційного конфлікту з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).

“Я думаю, що вони вчаться і тестують”, – додав командувач.

Він припускає, що глушіння також може здійснюватися з кораблів у Балтійському морі.

“Росія продемонструвала свої можливості радіоелектронної боротьби не лише в Україні та країнах Балтії. Вони, безумовно, досить сильні в цьому”, – заявив Херем.

Мартін Херем виступив із застереженням проти російської агресії. Нові відомості про здатність РФ вербувати війська та виготовляти боєприпаси, спонукали до переоцінки серед союзників по НАТО та серії попереджень щодо підготовки до довготривалого конфлікту, повідомив він Bloomberg.

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