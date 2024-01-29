Стало відомо, скільки військових в ЗСУ і хто найбільше потрібен армії зараз. Про це НСН розповість, посилаючись на президента Зеленського і командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Віктора Ніколюка.

Скільки військових в ЗСУ

Українська армія налічує приблизно 880 тис. військовослужбовців.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

…У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 млн людей зараз, зараз конкретно 30 млн людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу, — зазначив Зеленський

При цьому глава держави уточнив, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6,5 – 7,5 млн.

Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях, — додав Зеленський

Крім того, Зеленський висловився про силову мобілізацію. Він назвав «дуже неправильними» випадки, коли працівники територіальних центрів комплектування силою забирають чоловіків призовного віку на вулицях. Він заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має цифровізувати цей процес.

У мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював 700 днів на полі бою, я вдячний їм, але вдячності від суспільства мало. Потрібно здійснювати ротації, давати тривалі відпустки, грошима все не прикриєш. Зарплата висока, але потрібна справедливість. Я чекаю від військових закону про справедливу мобілізацію, — сказав президент України

Хто найбільше потрібен армії зараз

Зараз українським Силам оборони найбільше найбільше потрібні піхотинці.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.

Найбільш потрібні фахівці – це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога, – розповів він

За його словами, найбільш масова підготовка в сухопутних військах – це підготовка піхотинця.

Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогоднішній день – це піхота, – додав командувач

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