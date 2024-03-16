РФ може напасти на НАТО вже з 2026 року – ЗМІ

Німецькі спецслужби випустили аналітичну доповідь, в якій попереджають, що РФ може напасти на НАТО вже з 2026 року.

Як повідомляє видання Business Insider, РФ готується до широкомасштабного конфлікту із Заходом. Це випливає з перебудови російської армії, маневрів військ та розгортання ракетних комплексів на західних кордонах країни. Передає НСН.

Крім того, збільшення виробництва озброєнь у росії може сприяти подвоєнню її військового потенціалу протягом найближчих п’яти років, особливо у сегменті традиційної зброї.

У доповіді німецьких спецслужб зазначається, що ймовірність атаки росії на території країн НАТО, таких як держави Балтії чи Фінляндія, починаючи з 2026 року, вже не можна виключати. Досі німецькі відомства не робили подібних конкретних припущень публічно.

Реакція НАТО

У той час як у НАТО підтверджують занепокоєння у зв’язку з зростальним військовим потенціалом Росії та можливим подальшим загостренням відносин, альянс не вважає, що це обов’язково призведе до воєнних дій.

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