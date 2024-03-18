Рейд російських добровольців в РФ: експерт пояснив, яка їх мета

Те, що ми спостерігаємо вздовж кордону з РФ, не є ні похідом на Москву, ні спробою звільнити Бєлгород від путінського впливу. Рейд російських добровольців має певний функціонал, який відомий та легко розпізнаваний.

Таку думку висловив експерт Олександр Коваленко, пише видання “Обозреватель”. Передає НСН.

“Фактично, користуючись недостатньою захищеністю кордону та відсутністю у російських силовиків можливості ефективно реагувати на загрози у ближній прикордонній зоні, рейдові заходи створюють подібність сірих зон. Поступово ці СЗ розширюватимуться, розтягуватимуться вздовж кордону та поглинатимуть довколишні села. До таких можна віднести Козинку, Заріччя-Друге, Горьковський, Тьоткіно (хоча воно для швидкого поглинання занадто велике)”, – зазначив експерт.

Крім того, є такі села, які в перспективі, після поглинання СЗ, почнуть перетворюватися на плацдарм, за межами якого “сірітиме” подальша територія росії в очікуванні зміни забарвлення.

Найяскравішим прикладом схожої системності дій є Кринки на лівому березі Херсонської області, які спочатку перетворилися на сіру зону, а зараз – це повноцінний плацдарм для Сил оборони України.

“Тільки у випадку з територією РФ це буде плацдарм РДК, легіону “Свобода росії” та інших росіян із холодною головою та гарячим серцем. Кінцевою метою може стати створення вздовж кордону з Україною (з російського боку) буферної демілітаризованої зони завглибшки до 10 км, а можливо, і більше. Але поки що про це рано говорити”, – додав він.

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