Путін наобіцяв росіянам 130 млрд доларів, але грошей немає – Business Insider

Президент росії володимир путін наобіцяв росіянам покращити рівень життя за допомогою амбіційних планів на наступні шість років. Однак існує значна перешкода: його обіцянки не передбачені бюджетом. Про це пише видання Business Insider, передає НСН.

Путін наобіцяв росіянам 130 млрд доларів, але грошей немає

Видання пише, що путін пообіцяв поліпшення життя росіян під час свого щорічного звернення до нації в четвер. Обіцянки путіна можуть обійтися росії на 130 мільярдів доларів дорожче, ніж її поточний бюджет.

Найбільші інвестиції, які обіцяє путін, включають 4,5 трильйона рублів, або 49 мільярдів доларів, на модернізацію громадської інфраструктури та 1 трильйон рублів на будівництво та оновлення наявних лікарень.

Також планується виділити 75 мільярдів рублів на підвищення народжуваності та тривалості життя. Минулого місяця путін закликав росіян народжувати більше дітей, щоб “вижити як етнос”.

“Нам потрібно постійно працювати над підвищенням якості життя сімей з дітьми”, – сказав путін.

Неясно, звідки візьмуться додаткові бюджетні кошти. У п’ятницю путін запропонував внести зміни в податкову систему, які мають призвести до збільшення податків з високодохідних фізичних і юридичних осіб.

Російська економіка, як виявилося, зберігає стійкість в умовах масштабних санкцій з боку Заходу. Війна в Україні триває вже третій рік.

Аналітики пояснюють стійкість російської економіки витратами на військові потреби, державними субсидіями і великою глобально інтегрованою економікою. Проте, після вторгнення в Україну росія два роки відчувала дефіцит бюджету.

Дмитро Польовий, директор з інвестицій лондонської компанії Astra Asset Management, сказав, що росія може дозволити собі додаткові витрати, обіцяні путіним, – якщо тільки її економіка не зміниться на гірше.

“На перший погляд, це не виглядає неможливим, хоча якщо економічна ситуація виявиться гіршою, ніж прогнозують чиновники, це потребуватиме пошуку додаткових джерел фінансування”, – заявив Польовий.

Раніше ми писали: Стало відомо, скільки грошей потрібно Україні від донорів на цей рік