Путін публічно виправдав напад Гітлера на Польщу: реакція користувачів мережі

У відомому інтерв’ю, президент росії володимир путін висунув твердження, що нацистська Німеччина напала на Польщу у 1939 році через дії самих поляків. Він вказав, що Польща “змусила” Адольфа Гітлера до нападу, оскільки “загралася” і виявилася “надто незговірливою”.

В інтерв’ю Такеру Карлсону, диктатор стверджує, що, на його думку, Гітлеру не залишалося іншого виходу, крім як окупувати частину Польщі. Передає НСН.

Путін публічно виправдав напад Гітлера на Польщу

Підкреслюючи власне вторгнення в Україну під приводом “боротьби з нацизмом”, путін вирішив виправдати дії Гітлера, звинувативши Польщу у тому, що вона стала першою європейською країною, що стала жертвою агресії нацистської Німеччини.

“Все-таки змусили! Поляки змусили, вони загралися і таки змусили Гітлера розпочати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. І Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі”, – сказав російський диктатор.

Також він виправдав і окупацію Польщі Радянським Союзом. При цьому путін неодноразово ототожнив СРСР та росію, яка входила до союзу на правах однієї з республік.

Таке викривлення історичних подій 20 століття у мережі викликало шквал емоцій.

Так, Telegram-канал “Pravda Gerashchenko”, назвав Путіна кремлівським маразматиком, який не тільки не знає історію, а й продовжує говорити про своє “унікальне” миролюбство.

Користувач Twitter (Х) під ніком “Професор Преображенський” написав: “Бідний добрий Гітлер не хотів, а його змусили почати Другу світову”.

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Поляки ВЫНУДИЛИ Гитлера напасть на них в 1939 году!

Вынудили!

Бедный хороший Гитлер не хотел, а его вынудили начать Вторую мировую.

Путин РЕАЛЬНО это говорит. pic.twitter.com/khDdhOOs1i — Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 9, 2024

Більшість користувачів шоковані новим трактуванням історії та викривленням фактів.

У Twitter (Х) вже починають жартувати про забутий російським диктатором пакт Молотова-Рібентропа.

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