Пропагандисти захотіли влаштувати в Італії виставку про “розквіт Маріуполя” після окупації: як реагують в МЗС

В Італії проросійські пропагандисти зібралися влаштовувати захід про Маріуполь. Зокрема, хочуть розповісти про те, що місто нібито переживає “швидкий процес відновлення” під час російської окупації. Виставку-конференцію організовує культурна асоціація “Росія Емілія-Романья” 20 січня о 15:00 за місцевим часом в Громадській залі на Віа Вітербо 80, що у місті Модена.

Про це повідомили організатори у Facebook. Вони заявили, що предоставлять громадськості “результати роботи “нової адміністрації міста”. Передає НСН.

Пропагандисти захотіли влаштувати в Італії виставку про “розквіт Маріуполя” після окупації

В анонсі зібрали безліч різних тез московської пропаганди. Зокрема, про “народне повстання” на Донбасі, яким називали дії російських диверсантів у 2014 році. Також написали про “розквіт” Маріуполя після того, як місто захопили та знищили росіяни.

Відомо, що на заході виступатимуть кілька спікерів. Серед них – президент асоціації Лука Россі, генеральний консул рф Дмитрій Штодін, італійський представник міжнародного руху русофілів Елізео Бертоласі та “незалежний журналіст” Андреа Лучіді. Останній знімав “сюжети” про те, що у Маріуполі російські загарбники буцімто “допомагають” людям та “відновлюють життя”.

Українці у соцмережах почали закликати блокувати діяльність проросійської організації. Водночас відреагували і у Міністерстві закордонних справ України. Там заявили, що такий захід є провокацією. За словами речника відомства Олега Ніколенка, українському посольству у Римі доручили підготувати відповідне офіційне звернення.

“Виставка в Модені про “розквіт” Маріуполя під російською окупацією — провокація. На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція”, – сказав він у коментарі українським ЗМІ.

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