“Помста за Київстар не змусила себе чекати”: хакери атакували Росводоканал

Хакери Blackjack прогорнули потужну кібероперацію проти Росії. Вона була спрямована на повне знищення IT-інфраструктури ГК “Росводоканал”. Про це повідомляє KibOrg, передає НСН.

Хакери атакували Росводоканал

Зазначається, що внаслідок кібератаки вдалося отримати доступ та зашифрувати понад 6 тис. персональних комп’ютерів співробітників компанії.

Також хакерами було видалено понад 65 віртуальних машин на доменному гіпервізорі з об’ємом понад 50 ТБ даних, на яких розміщувались внутрішній документообіг, корпоративна пошта, сервіси кіберзахисту, резервні копії даних тощо.

Як відомо, ГК “Росводоканал” — це найбільший російський приватний оператор у сфері водопостачання та водовідведення, що забезпечує доступ до чистої води для 7 млн користувачів у містах присутності.

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