Польща сьогодні вранці – вдруге за два тижні – піднімала в небо літаки у зв’язку з ракетною атакою росії по Україні. Про це повідомили польські Збройні сили в соцмережі Х, передає НСН.

Польща піднімала в небо авіацію та привела в готовність ППО через атаку РФ по Україні

Повідомлялося, що у зв’язку з підвищеною активністю дальньої авіації Російської Федерації, пов’язаною з наміром завдати ударів по території України, в Польщі були активізовані “всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору”. Зокрема, в небо були підняті літаки і приведені в готовність наземні засоби ППО.

“Попереджаємо, що активізувалася польська і союзна авіація, що може бути пов’язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни”, – зазначалося в повідомленні.

Через кілька годин було оголошено, що у зв’язку зі зменшенням рівня загрози мобілізовані сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності.

“ВПС Польщі постійно відстежують ситуацію на українській території і знаходяться в стані постійної бойової готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору”, – йдеться в повідомленні.

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