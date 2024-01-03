В Україні вичерпуються запаси для ППО потрібні далекобійні ракети, щоб зменшити повітряні атаки з боку РФ

В Україні вичерпуються запаси для ППО, бо українські військові змушені вести повітряну війну щитом, а не мечем.

Про це пише американський аналітичний центр Atlantic Council’s, передає НСН.

Як зазначають аналітики, щоб покласти край терористичній бомбардувальній кампанії Росії, навіть різкого збільшення поставок систем ППО і боєприпасів в Україну буде недостатньо.

Тому Україні потрібні ракети великої дальності, а також політичне “зелене світло” від західних партнерів для завдання ударів по стартових майданчиках та пов’язаним з ними цілям на території Росії.

“Поки західні лідери наполягають на обмеженні можливості України наносити удари у відповідь по Росії, українські командири будуть змушені вести повітряну війну щитом, а не мечем”, йдеться в огляді.

І для посилення цього щита Україні зараз потрібна термінова допомога в області протиповітряної оборони, оскільки Росія почала серію масованих ракетних ударів, відзначили аналітики.

“Найближчою метою Росії може стати придушення обмежених можливостей протиповітряної оборони України. Хоча Україна змогла значно посилити свої системи протиповітряної оборони з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії майже два роки тому, Київ як і раніше сильно залежить від партнерів країни у поповненні запасів ракет-перехоплювачів та інших видів боєприпасів”, пише Atlantic Council’s.

Вказується, що на цей час існує цілком реальна небезпека того, що Україна може вичерпати свої існуючі запаси боєприпасів для ППО найближчими тижнями. Пов’язано це з тим, що подальша військова допомога США і ЄС Україні наразі знаходиться під питанням через “політичні перешкоди”.

Нагадуємо, росіяни масовано обстрілюють Україну, застосовуючи ударні безпілотники і різні типи ракет.

У ніч проти вівторка та зранку, 2 січня, Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Головною мішенню став Київ, хоча постраждали й інші регіони, зокрема Харків, Миколаїв та Кіровоградщина. Військовий експерт, голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут назвав цей обстріл “наймасштабнішою в світі комбінованою ракетною атакою”.

Попередній масштабний удар Росія завдала по Україні усього кілька днів тому – 29 грудня. Він став наймасованішим за весь час війни. Головною його мішенню також став Київ. Атака виявилася найбільшою за кількістю жертв серед цивільних в столиці і сягнула кількох десятків.

Загалом росіяни тоді застосували 158 засобів нападу – ракет різних типів та ударних безпілотників. За інформацією головкома Залужного, українські сили знищили 27 “Шахедів” та 87 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55.

Читайте ще: Окупанти вдарили ракетами по школі у Харкові, пошкодили підземний водопровід (фото)