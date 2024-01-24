Поляки вийшли на масові протести через імпорт українського зерна: все що відомо

У середу, 24 січня, фермери проведуть протест у понад 150 місцях по всій Польщі. Протестувальники мають вивести на дороги трактори та сільгосптехніку, між іншим, на знак протесту проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України. Вони також вимагають перегляду Спільної аграрної політики ЄС. Повідомляє “Польське радіо”, передає НСН.

Поляки вийшли на масові протести через імпорт українського зерна

Більшість протестів розпочнеться близько полудня. У Західнопоморському воєводстві фермери з’являться у понад 20 місцях.

Вони повідомляють, що не збираються надовго блокувати дороги, а збиратимуться на видних місцях, щоб привернути увагу.

“Цього разу ми не хочемо ускладнювати водіям день”, – заявив активіст “Солідарності фермерів” Станіслав Барна.

За його словами, польські фермери мають ті самі вимоги, що й фермери в Європі. Це обмеження на імпорт агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, яка не відповідає стандартам ЄС. А також вихід із програми Green Deal.

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