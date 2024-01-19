Польща не продовжила тимчасовий захист українцям: чи означає це, що 4 березня доведеться їхати

Польща не продовжила тимчасовий захист українцям, як про це повідомила низка ЗМІ напередодні. Тут вийшло непорозуміння, і поки що все залишається як було – термін тимчасового захисту для українських біженців спливає вже 4 березня цього року. Але чи означає це, що до цієї дати потрібно залишити Польщу?

В ситуації розбиралося видання ВВС Україна, передає НСН.

18 січня 2024 року провідні українські ЗМІ та телеграм-канали почали поширювати інформацію про те, що Польща продовжила тимчасовий захист українських біженців ще на рік – до 4 березня 2025 року.

Однак згодом з’явилося пояснення, що це – неправильне трактування рішення польського уряду, і що українців воно не стосується.

18 січня на польському урядовому порталі дійсно зʼявилась інформація про продовження тимчасового захисту. Але не для українців, а для громадян «третіх країн»

“Тимчасовий механізм захисту, запущений рішенням Ради ЄС у березні 2022 року спочатку на один рік, продовжений ще на один рік до 4 березня 2025 року”, – йдеться у цьому рішенні

Це рішення стосується лише осіб, “які отримали охоронний сертифікат від Управління у справах іноземців”.

Як пояснило посольство України у Польщі, такі довідки видавали громадянам третіх країн (не України), які на момент початку повномасштабного вторгнення легально мешкали в Україні, і втекли від війни до Польщі.

Натомість легальне перебування більшості біженців з українським громадянством регулює інший механізм. Він передбачений у спецзаконі про допомогу українцям, за яким вони отримують зокрема PESEL UKR – документ, що гарантує основні права українських біженців у Польщі.

Дію цього захисту польська влада поки що не продовжила.

Тож українці, які підпадають під його дію, тобто отримали номер PESEL зі статусом UKR, станом на зараз можуть легально перебувати у Польщі до 4 березня 2024 року.

Опікуни і батьки дітей, які вчаться або ходять до дитячого садка, можуть залишатися на території Польщі трохи довше – до 31 серпня 2024 року. А учням, які складатимуть іспит на атестат зрілості (та їхнім батькам), дозволено залишитися до 30 вересня 2024 року.

Польща не продовжила тимчасовий захист українцям: чого чекати біженцям?

Фактично до завершення дії чинного захисту лишається півтора місяця. Чого чекати українським біженцям?

Уряд Польщі вже працює над цим питанням.

Польське видання Dziennik Gazeta Prawna напередодні повідомило, що уряд готує зміни до спецзакону, які повинні продовжити термін легального перебування українців ще на рік – також до 4 березня 2025 року.

У найближчі тижні, пише видання, проєкт має потрапити на затвердження до Сейму.

Газета зауважує, що продовження легального перебування українців є також вирішальним і для роботодавців, оскільки дозволяє їм працевлаштовувати громадян України у спрощений спосіб.

Польща як член Європейського Союзу має керуватися рішеннями Ради ЄС. Вона, своєю чергою, продовжила тимчасовий захист утікачів від війни в Україні на рік ще у вересні 2023 року.

Тимчасовим захистом у Польщі користується майже мільйон українців.

За даними головного статистичного управління країни, станом на 31 березня 2023 року там перебувало 997 737 громадян України з PESEL UKR.

Більше половини з цих людей (64,8%) становили жінки.

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