Під час “виборів путіна” росіяни скидали гроші на дрони для України – ГУР

Під час “переобрання” російського диктатора володимира путіна, росіяни скидали гроші на дрони для української розвідки.

Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає НСН.

За чотири дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал “Freedom”, долучилося майже 3000 людей. З них ― 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували QR-код із екранів своїх телевізорів та ґаджетів.

“Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих “виборів путіна”. Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави”, – кажуть в ГУР.

Так, до міжнародного збору на БПЛА “Сич” для воєнних розвідників, крім українців, які перебувають за кордоном, долучились також громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

“Це найкраща інвестиція у вільне майбутнє росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в кремлі”, – додали розвідники.

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