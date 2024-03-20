Одна з країн ЄС вимагатиме обмежити ввезення продуктів з України: все що відомо

Франція вимагатиме обмежити ввезення продуктів з України. Навіть при продовженні лібералізації торгівлі пропонується запровадити квоти на українське зерно, зокрема пшеницю та ячмінь.

Про це заявив міністр сільського господарства Франції Марк Фесно в ефірі France info, передає НСН.

Міністр зазначив, що солідарність з Україною не має призводити до дестабілізації європейських ринків, бо зрештою це “обернеться і проти українців”.

“Ринок зернових дуже дезорганізований. І це не провина українців. Це російська агресія, яка зруйнувала ринки. Росіяни зайшли на ринки, де знаходилися українці. Як наслідок, українці йдуть на європейський ринок. І все це тисне на ціни в Європі загалом, і дуже сильно тисне на кордоні. Ми добре знаємо про демонстрації зокрема у Польщі сьогодні”, – заявив Фесно.

Французький міністр пообіцяв, що наполягатиме на впровадженні обмежень щодо українського зерна. Також Фесно вважає, що при введенні квот потрібно враховувати не ті обсяги українського імпорту, які фіксуються зараз, а старіші (і, відповідно, нижчі) показники.

Раніше Європарламент та Рада ЄС попередньо домовилися про продовження заходів щодо лібералізації торгівлі з Україною. Тимчасове призупинення імпортних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС, згідно з цим планом, буде продовжено ще на рік, до 5 червня 2025 року.

Остаточне рішення прийматиметься на саміті ЄС 21-22 березня. Для його затвердження потрібна згода всіх країн-членів Євросоюзу. Крім того, продовження “торговельного безвізу” для України має підтримати Європейський парламент.

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