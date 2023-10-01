NASA показали «пилового диявола» на Марсі – відео

Частина пилового вихору, зафіксованого космічним апаратом NASA Perseverance під час його місії зі спостереження за Червоною планетою. Про це повідомляє Укрінформ, передає НСН.

NASA показали «пилового диявола» на Марсі

«Частина марсіанського «пилового диявола» була знята марсоходом Perseverance, який рухався вздовж західного краю кратера Джезеро 30 серпня 2023 року, на 899-й марсіанський день місії», – заявили в JPL.

У Лабораторії додали, що відео, яке було прискорене у 20 разів, складається з 21 кадру, знятого однією з навігаційних камер марсохода з інтервалом чотири секунди.

Зазначається, що пилові вихори на Марсі набагато слабші та загалом менші за земні торнадо. «Пилові дияволи» є одним із механізмів, які переміщують і перерозподіляють пил навколо Марса.

Вчені вивчають їх, щоб краще зрозуміти марсіанську атмосферу та покращити свої погодні моделі.

Як повідомлялось раніше, Perseverance був доправлений на Марс разом із гелікоптером Ingenuity у межах дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року.

Одне з його завдань – зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції та NASA.

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