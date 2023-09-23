У Маріанській западині знайшли новий дивовижний вірус – подробиці

Міжнародна дослідницька група виявила новий вірус у відкладеннях на глибині 8900 метрів у Маріанській западині. Він виявився найглибоководнішим на планеті. Про це пише НСН, з посиланням на Gizmodo.

У Маріанській западині знайшли новий дивовижний вірус

Вчені назвали новий вірус vB_HmeY_H4907.

За словами співавтора дослідження, вірусолога Мін Ваназ Океанського університету Китаю, vB_HmeY_H4907 був знайдений у відкладеннях, піднятих з дна океану на глибині близько 9000 метрів. Вчені провели генетичний аналіз і з’ясували, що фаг належить до раніше непізнаного сімейства вірусів Suviridae, яке широко поширене у Світовому океані.

Вчені вважають, що виявлений вірус є бактеріофагом. Він вражає бактерії Halomonas, які живуть у глибоководному середовищі та поблизу гідротермальних джерел.

При цьому vB_HmeY_H4907 вибудовує з бактеріями відносно дружні стосунки. Він генетично дуже схожий на свого господаря і являє собою лізогенний фаг — вбудовує свій генетичний матеріал у бактерію і не вбиває її. За даним науковців, бактерія і вірус розмножуються одночасно. Припускається, що знайдений фаг насправді міг еволюціонувати разом із цими бактеріями, що забезпечило йому виживання на глибині океану.

Тепер вчені хочуть продовжити пошук нових вірусів в інших екстремальних умовах, сподіваючись, що це розширить розуміння їх природи та мікробного життя в глибоководних западинах та за їх межами.

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