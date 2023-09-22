Після підриву Каховської ГЕС води Дніпра обміліли і на поверхні з’явились певні ділянки річища. На Хортиці водолази врятували 11 човнів ХVIII століття

Внаслідок руйнування окупантами Каховської ГЕС, рівень води у Дніпрі знизився. Відповідно оголилися певні ділянки річища. На узбережжі острова Хортиця у Запоріжжі співробітники заповідника та історики-археологи знайшли 11 фрагментів човнів ХVIII століття.

Про це розповідає НСН.з посиланням на МВС.

“Враховуючи складність транспортування історичних знахідок, через відсутність транспортного під’їзду, представники Національного заповідника острова Хортиця звернулися до рятувальників за допомогою”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці ДСНС на човні транспортували пам’ятки історії до узбережжя з під’їздом та передали їх для подальших експертиз та досліджень.

Скарби Дніпра – на Хортиці знайшли 11 фрагментів човнів, яким понад 300 років

Також нагадаємо, що у кінці червня вчені на Хортиці знайшли човен, він якого може сягати 500 років. За попередніми оцінками, він належав жителям давньоруського поселення, яке було розташоване на острові з X по XIV cт.

Які ще знахідки виявили на Хортиці

Раніше у Міністерстві культури ділились новиною про те, що на Хортиці після обміління деяких ділянок археологи знайшли кілька сотень предметів, виготовлених з металу, кераміки та дерева, а також понад 1000 фрагментів керамічних виробів.

“Вперше за 70 років на поверхні опинились території, які були під водами Дніпра. Берегова смуга острова Хортиця багата пам’ятками історії та археології, однак деякі з них знаходяться в аварійному стані та потребують невідкладних рятівних та превентивних робіт”, – заявляють у Міністерстві.

Вчені умовно поділили знахідки на 4 категорії:

кераміка різного часу та призначення, починаючи від доби енеоліту (6-5 тис. до н.е.) і закінчуючи ХІХ ст

знаряддя з кременю представлені давніми інструментами для полювання або обробки

металеві знахідки, які належать до різних періодів, зокрема козацтва

скляні вироби різних періодів

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