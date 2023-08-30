Після підриву російськими окупантами ГЕС на дні осушеного Каховського водосховища виявили величезну кількість артефактів, які приголомшили українських археологів.

Про це у своєму матеріалі розповідає видання The New York Times, передає НСН.

Дно Каховського водосховища відкрило велику кількість історичних артефактів

До повномасштабної війни українські археологи мали багато роботи у багатій на археологічні пам’ятки країні та не так багато досвідчених копачів, які б могли все ретельно досліджувати. І, коли у лютому 2022 року почалася велика війна, це значно ускладнило їхню копітку, повільну та методичну роботу.

Російські війська грабували музеї і виносили з них цінні експонати. Військова техніка опинилася на деяких місцях розкопок, зокрема й там, де розташовані стародавні поховання. Багато хто з українських археологів, як і представники інших професій, пішли на війну і віддали свої життя.

Але за кілька тижнів після підриву дамби Каховської ГЕС росіянами археологи та пересічні громадяни почали знаходити стародавні артефакти на дні водосховища: частини кам’яних сокир, яким майже 1000 років, німецькі шоломи, козацькі гарматні ядра 17 століття.

“Раніше нічого подібного не було, — розповіла Євген Синиця, голова Української асоціації археологів. — Це просто божевілля”.

“Підпільні археологи” і відбудова ГЕС – потенційна загроза для відновлення історії

“Ми знаходимо елементи давньої культури, нашої давньої культури. Шматочок за шматочком — ми дистанціюємося від Росії”, сказав В’ячеслав Саричев із Національного заповідника “Хортиця”.

Знайдені предмети очищаються, сортуються, перевіряються і додаються в каталоги. На робочому столі та підвіконні в кабінеті археолога Анатолія Волкова лежать сотні всіляких артефактів. Він лише один із членів зростаючої групи археологів.

Представники цієї професії, які визначають, до якого століття належить той чи інший предмет, стикаються з безліччю складнощів. Одна з таких — “підпільні археологи”, які шукають наукові артефакти, щоб продати на чорному ринку.

Поліціянти вже затримували деяких чоловіків із металошукачами в руках і великими навушниками на голові.

Але є ще більший ризик. Українські чиновники заявили, що коли війна закінчиться, вони відновлять греблю ГЕС, яка знову дозволить наповнити Каховське водосховище, що вкотре поховає під водою всі потенційні знахідки.

Ця територія була занурена під воду в 1956 році, коли було завершено будівництво дамби як частини великої Каховської гідроелектростанції. Радянські археологи його досліджували, але, як сказав пан Синиця, “на українську ідентичність тоді ніхто не звертав уваги”.

“Багато було втрачено”, додав він.

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