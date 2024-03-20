На росії за участь у війні з Україною звільнятимуть від в’язниці – подробиці

Рада Федерації Федеральних зборів РФ – одна з двох палат російського парламенту – схвалила закон, завдяки якому за участь у війні з Україною звільнятимуть від в’язниці.

Зазначається, що для звільнення від відповідальності та погашення судимості достатньо вціліти на війні та демобілізуватися. Передає НСН.

“Рада Федерації одноголосно схвалила закони, що звільняють від кримінальної відповідальності під час укладення контракту зі Збройними силами. Законом встановлюється, що для звільнення від відповідальності, а також для погашення судимості підставою буде нагородження державною нагородою в період служби або звільнення за станом здоров’я чи у зв’язку із закінченням мобілізації”, – повідомляє “Раніше за всіх. Ну майже”.

Президент РФ володимир путін помилував понад півсотні засуджених жінок, зокрема родичок тих, хто воював проти України. Зокрема, диктатор підписав указ про помилування 52 засуджених жінок. Згідно з повідомленням, передусім ідеться про жінок, у яких є неповнолітні діти, а також – про вагітних засуджених. Також путін помилував родичок російських окупантів, які воювали (воюють) проти України.

У Кремлі стверджують, що під час ухвалення цього рішення президент “керувався принципами гуманності”.

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