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На росії знайшли новий спосіб мотивації для ув’язнених йти на війну в Україну: деталі

На росії знайшли новий спосіб мотивації

Російська влада відключає опалення у в’язницях, щоб змусити ув’язнених йти воювати в Україну. Про це повідомила засновниця проекту” Русь сидить ” Ольга Романова в інтерв’ю Bild, передає НСН.

На росії знайшли новий спосіб мотивації для ув’язнених йти на війну в Україну

За її словами, у багатьох колоніях відключають опалення, щоб ув’язнені охочіше йшли воювати, при цьому в багатьох регіонах росії температура впала до -35°C. Таким чином, путін вирішив використовувати холоди, щоб поповнити ослаблені війська в Україні.

“З цієї причини вони просто відключили їм опалення при мінусовій температурі. Тим самим умови в тюрмах повинні стати нестерпними, щоб чоловіки, які там знаходяться, їхали в Україну”, – зазначила Романова.

Вона також додала, що в росії є три групи населення, до яких більшість не відчуває співчуття, коли вони вмирають на фронті. Це ув’язнені, національні меншини, що живуть в бідних регіонах далеко від Москви, і нові громадяни.

“Поки ці три групи воюють і вмирають в Україні, путін може створювати ілюзію нормальності для інших”, – зазначила вона.

За словами Романової, в російських в’язницях все частіше вербують і жінок-ув’язнених. Зараз в Україні воюють близько 1000 росіянок.

Раніше ми писали: Чи варто вербувати ув’язнених до лав ЗСУ – Жданов

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