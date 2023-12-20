Чи варто вербувати ув’язнених до лав ЗСУ – Жданов

Мобілізація в Україні сьогодні триває, і полковник запасу Збройних сил нашої держави Олег Жданов висловився про те, чи варто набирати до лав наших захисників ув’язнених. Передає НСН.

Чи варто вербувати ув’язнених до лав ЗСУ

Військовий експерт сказав виданню “Фокус”, що “завжди важливо розуміти, навіщо злочинець потрібен армії, чи є у нього бойовий досвід, наскільки важкий злочин він скоїв”. За його словами, з цим необхідно розбиратися, щоб потім не вийшло так, що до лав армії України потрапили ґвалтівники, вбивці та рецидивісти, і з’явилися такі ж проблеми, як у Росії.

У Міністерстві юстиції поділилися, що минулого року указом президента Володимира Зеленського помилувані 363 особи, і всі вони захотіли поповнити лави української армії. Журналісти з’ясували, що мобілізація в більшості випадків торкнулася засуджених військових, у тому числі зі скандального батальйону “Торнадо”.

“Однак механізм не отримав масового застосування, і з часом про мобілізацію ув’язнених забули, на відміну від російської армії, куди зеків вербували тисячами”, – наголошується у матеріалі.

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