Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна безоплатно отримала від росії ядерні ракети “Іскандер”, пише The Moskow Times, передає НСН.

Можуть застосувати проти Польщі: Лукашенко заявив, що путін подарував ядерні ракети

“Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році… Ми у росіян за їхні гроші, — правда, ми платимо їм за іншими рахунками, – отримали такі комплекси, як “Іскандер”, – сказав білоруський диктатор.

Президент Білорусі підкреслив, що використання таких комплексів і ядерних ракет вимагає суворого дотримання певного протоколу. Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.

Слід зазначити, що раніше Лукашенко вже називав тактичні ядерні ракети, які путін запланував розмістити в Білорусі, “своїми”.

“І не треба говорити, ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя. Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності”, – сказав Лукашенко.

Він додав, що віддав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.

При цьому отримані у Москви ракети, за словами Лукашенка, можуть бути спрямовані проти Польщі, яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі. Лукашенко заявив, що гарантії, дані йому в 1990-х роках, були “розтоптані” і “порушені” і що Білорусь змушена повернути ядерну зброю на свою територію.

Раніше ми писали: Стало відомо, скільки насправді заробляють українські біженці у Польщі