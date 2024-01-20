[rtrs-affiliate id="101759" title="Оцінка читачів"]

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Війна

Можуть застосувати проти Польщі: Лукашенко заявив, що путін подарував ядерні ракети

Можуть застосувати проти Польщі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна безоплатно отримала від росії ядерні ракети “Іскандер”, пише The Moskow Times, передає НСН.

Можуть застосувати проти Польщі: Лукашенко заявив, що путін подарував ядерні ракети

“Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році… Ми у росіян за їхні гроші, — правда, ми платимо їм за іншими рахунками, – отримали такі комплекси, як “Іскандер”, – сказав білоруський диктатор.

Президент Білорусі підкреслив, що використання таких комплексів і ядерних ракет вимагає суворого дотримання певного протоколу. Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.

Слід зазначити, що раніше Лукашенко вже називав тактичні ядерні ракети, які путін запланував розмістити в Білорусі, “своїми”.

“І не треба говорити, ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя. Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності”, – сказав Лукашенко.

Він додав, що віддав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.

При цьому отримані у Москви ракети, за словами Лукашенка, можуть бути спрямовані проти Польщі, яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі. Лукашенко заявив, що гарантії, дані йому в 1990-х роках, були “розтоптані” і “порушені” і що Білорусь змушена повернути ядерну зброю на свою територію.

Раніше ми писали: Стало відомо, скільки насправді заробляють українські біженці у Польщі

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×