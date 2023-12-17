Мінімальна зарплата у Польщі зросте: скільки зароблятимуть українці

У Польщі в наступному місяці підвищать мінімальну зарплату. Це позитивно вплине на зарплати саме некваліфікованих працівників. Про це повідомляє міжнародна агенція Gremi Personal, передає НСН.

Мінімальна зарплата у Польщі зросте

У січні 2024 року мінімальна заробітна плата у Польщі складе 29 810 грн. Таке підвищення найбільше вплине на оплату праці некваліфікованих працівників – наприклад, робітників заводів, складів та фабрик. Більшість українців працюють у Польщі саме на таких роботах.

Як зазначають в агенції, для висококваліфікованих робітників, наприклад, електриків, зварювальнів, швачок, слюсарів, підвищення мінімальної зарплати мало що змінить. Такі спеціалісти раніше отримували на 30% більше звичайних працівників, а з січня їхні ставки зрівнюються.

“Для того, щоб заробляти більше, вузькофахові спеціалісти мають підвищувати свою кваліфікацію. Крім того, і роботодавці можуть відчути значний тиск у зв’язку із збільшенням витрат на оплату праці”, – кажуть в компанії.

У цьому році жінкам без знання мови та спеціальних навиків пропонують у Польщі прості вакансії:

пакування одягу на складі;

виробництво та пакування напівфабрикатів;

заморожування овочів та фруктів;

виготовлення та пакування різдвяних прикрас.

Мінімальна ставка на таких вакансіях складає 19 злотих за годину (177 грн). На вакансіях, які потребують вузької кваліфікації, наприклад, швачка, пекар чи кухар, пропонують від 250 грн за годину.

“Новий уряд Польщі підтверджує свою готовність підтримувати партнерство та співпрацю з Україною. Це свідчить про зобов’язання створювати безпечне та стабільне середовище для всіх громадян, які обирають Польщу як своє місце працевлаштування та проживання”, – зауважує заступник генерального директора Gremi Personal Даміан Гузман.

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