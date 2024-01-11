До біженців із України має бути “жорсткіший підхід”, щоб більше українських переселенців працювало в Німеччині і таким чином держава була звільнена від фінансового тягаря. Про це заявив лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц. Повідомляє RND, передає НСН.

Лідер німецької опозиції назвав виплати для українських біженців “помилкою”

Днями він зазначив, що нині у Німеччині на ринку праці лише 20 відсотків українських біженців, тоді як у Нідерландах – 60 відсотків, у Польщі – 90 відсотків.

Мерц критично оцінює той факт, що українські біженці мають право на пільги громадян і тому отримують більше державних пільг, ніж інші шукачі притулку.

“Мабуть, було помилкою те, що два роки тому – одразу після початку кризи біженців з України – між федеральним урядом і урядами земель ми вирішили, що українські біженці отримають громадянські пільги майже одразу, а спочатку не отримуватимуть пільги для шукачів притулку”, – зазначив політик.

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