Латвія закриває небо на кордоні з Білоруссю: стало відомо причину

Латвія запроваджує обмеження на використання повітряного простору на прикордонній території. Вони діятимуть з понеділка, 16 жовтня, і до кінця 2023 року. Про це повідомляє Агентство цивільної авіації Латвії, передає НСН.

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“Обмеження на використання повітряного простору встановлюються від Лаудері поблизу російської прикордонної зони до Медумі поблизу литовської прикордонної зони, включаючи такі міста, як Дагда, Краслава та частину Дауґавпілса. Обмеження встановлюються від землі до висоти 2895 метрів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження необхідні для безперешкодного виконання завдань із використанням пілотованої авіації та безпілотних літальних апаратів Національними збройними силами (НЗС).

“Безпілотним літальним апаратам або дронам, не пов’язаним з НЗС, заборонено використовувати повітряний простір, якщо вони не отримали дозвіл на політ”, – зазначають в агентстві.

За порушення правил передбачено штраф для фізичних осіб від 150 до 1000 євро, для юридичних осіб – від 500 до 2500 євро.

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