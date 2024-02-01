Китай погрожує Україні через компанії в переліку спонсорів війни – Reuters

Китай висловив обурення щодо включення його компаній у список міжнародних спонсорів війни Києвом і попередив, що це може призвести до негативних наслідків для двосторонніх відносин з Україною. Про це пише Reuters, передає НСН.

Китай погрожує Україні через компанії в переліку спонсорів війни

Попередження було передане Україні у минулому місяці під час зустрічі посла Китаю в Києві з високопоставленими українськими урядовцями.

Національне агентство з питань запобігання корупції включило 14 китайських компаній до списку міжнародних спонсорів війни, причому Китай має найбільшу кількість представлених компаній порівняно з іншими країнами.

До списку входять такі гіганти як:

Alibaba Group;

Xiaomi Corporation;

Китайська національна морська нафтова корпорація;

Китайська корпорація будівництва залізниць.

Reuters повідомляє, що внаслідок цього Китай не висунув жодних умов або тимчасових рамок для України. Замість цього Пекін просто висловив свою точку зору щодо включення китайських компаній до списку міжнародних спонсорів війни.

За словами іншого співрозмовники видання, Пекін може пов’язувати це питання з китайськими закупівлями українського зерна. Минулого року Китай став другим імпортером української агропродукції серед усіх країн світу, загальна сума закупівель становила 2,22 млрд дол.

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