Як росія викрадає українських дітей – Reuters провело розслідування

Агентство Reuters опублікувало масштабне розслідування про те, як російські посадовці та колаборанти викрадали укранських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Reuters, передає НСН.

Як росія викрадає українських дітей

Журналісти агентства протягом шести місяців розслідували долі викрадених росією українських дітей, які осиротіли або були розлучені із родинами.

Одними з них були 16-річні Ліза Бацура та Зорік Ібрян із Херсона – учні Генічеського професійно-технічного училища № 27, до якого на початку 2023 року приїздила дитяча омбудсмен росії Марія Львова-Бєлова.

Останні кілька місяців підлітки провели в таборах в окупованому Росією Криму, де працівники цих закладів забороняли їм носити речі синьо-жовтих кольорів та змушували вчити напам’ять гімн росії. Нещодавно проросійські чиновники перемістили їх до Генічеська, захопленого росією портового міста на Азовському морі.

Ліза повернулася в Україну завдяки своїй матері, Оксані Галкіній, яка розшукала її в Генічеську та привезла додому в травні минулого року. Більшість свідчень про масове переміщення українських дітей до росії походять від таких репатріантів, як Ліза.

Однак інші діти з Херсона, які жили в коледжі в Генічеську, залишаються у росіян. Серед них – однокласник Лізи Зорік та його брат Данило, які осиротіли у 2021 році.

Reuters також відстежило переміщення 48 інших дітей-сиріт з Херсона, яким на момент вивезення було п’ять років або менше.

«Ця група перебуває в центрі окремих звинувачень у викраденні, висунутих українською прокуратурою трьом неназваним особам – росіянину і двом українцям», – йдеться у розслідуванні.

Агентство Reuters відстежило 46 дітей з цієї групи у двох дитячих будинках і санаторії в окупованому росією Криму. Двоє інших дітей зараз перебувають у росії. Один з них – Ілля Ващенко, якому цього місяця виповнюється чотири роки. Ілля отримав нове російське свідоцтво про народження 26 вересня минулого року в російському державному РАГСі в Подольську, що неподалік Москви. Друга дитина — дворічна Маргарита Прокопенко, яку удочерив голова партії «Справедлива росія – за правду» Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою. Дитині змінили ім’я на Марина Миронова.

Журналісти агентства наголошують, що за вивезенням українських дітей стоїть «величезна машина з депортації, розміщення та перевиховання». За даними журналістів, у депортації двох груп сиріт із Херсона брали участь Львова-Бєлова, члени російського парламенту, «чиновники» в окупованому Криму та колаборанти серед українських лікарів і вчителів. У деяких випадках росіяни використовували дітей для своїх пропагандистських відеороликів.

«Депортація коштувала величезних людських жертв: братів і сестер розділили, вразливу молодь налаштували один проти одного, дітей дошкільного віку залишили без кровних родичів, які могли б за ними доглядати. І сховали від сторонніх очей на території, контрольованій росією», – йдеться у публікації.

Майже всім їм «промили мізки», сказав Микола Кулеба, голова неприбуткової організації Save Ukraine, яка допомагає вивозити українських дітей з території, контрольованої росією.

«І ми ніколи не зможемо повернути їх назад. Тому що вони ненавидять Україну зараз», – додав він.

Джерело Reuters у Криму зазначило, що за наказом «глави» окупованого росією українського півострова Сергія Аксьонова будь-яка інформація про вивезених українських дітей-сиріт оголошена в регіоні суворо конфіденційною. За словами джерела, про будь-які запити західних ЗМІ щодо дітей необхідно негайно повідомляти «владу» Криму. За його словами, питання взято на контроль в офісі Львової-Бєлової.

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